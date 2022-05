Il telescopio James Webb è sempre più vicino a rivoluzionare il cosmo

Manca davvero pochissimo per il telescopio spaziale James Webb. Dopo decenni di attesa lo strumento si trova finalmente nello spazio, pronto a mostrare agli scienziati una visione completamente nuova dell'universo. Gli ingegneri stanno ultimando gli ultimi passaggi, prima dell'avvio ufficiale che avverrà questa estate.

La messa in servizio è "quasi arrivata", poiché il telescopio è negli ultimi due mesi del processo, ha dichiarato recentemente Scott Friedman, scienziato capo della commissione per Webb presso lo Space Science Telescope Institute di Baltimora. "Saremo pronti per iniziare i grandi programmi scientifici che tanto gli astronomi quanto il pubblico attendono con impazienza".

Il team del telescopio ha già stuzzicato la nostra curiosità con qualche foto inedita, ma molto presto vedremo un bersaglio notevole: la Grande Nube di Magellano. Ogni strumento attualmente funziona molto bene, ma adesso saranno anche valutati dei filtri aggiuntivi e uno strumento chiamato "reticolo di diffrazione".

L'ultima attività di test finale sarà l'osservazione di bersagli in movimento come pianeti, satelliti, anelli, asteroidi e comete. "L'osservazione di questi richiede che l'osservatorio cambi la sua direzione di puntamento rispetto alle stelle guida sullo sfondo durante l'osservazione", ha dichiarato infine Friedman.



Noi non vediamo l'ora, e voi invece?

Nel frattempo, sapete che in futuro il nome del telescopio James Webb potrebbe cambiare?