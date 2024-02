Il telescopio James Webb ha scoperto una galassia che non dovrebbe esistere

La nuova scoperta è stata da poco pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature. Il James Webb Space Telescope (JWST) ha trovato una galassia nell'universo primordiale così massiccia che... non dovrebbe esistere.

Dopo aver trovato un pianeta in cui piove sabbia, questa volta il telescopio ha individuato la galassia chiamata ZF-UDS-7329, che non solo contiene più stelle della Via Lattea, ma detiene anche un peculiare record. Sembra proprio essersi formata "solo" 800 milioni di anni fa, rispetto ai 13,8 miliardi di anni di vita dell'universo. Le ripercussioni potrebbero essere sconvolgenti.

Tutto ciò potrebbe infatti dimostrare che esistono galassie nate senza che la materia oscura ne abbia favorito la formazione, contrariamente a quanto suggerisce il modello standard di formazione delle galassie. A causa delle (relativamente) brevi tempistiche, la materia oscura non avrebbe infatti contribuito ad una così repentina crescita.

"Avere queste galassie estremamente massicce nate così precocemente nell'universo sta ponendo sfide significative al nostro modello standard di cosmologia", ha dichiarato la coautrice dello studio Claudia Lagos, professoressa associata di astronomia presso il Centro internazionale per la ricerca sulla radioastronomia.

Le teorie attuali suggeriscono chiaramente che la materia oscura, ovvero una sostanza misteriosa e invisibile che si ritiene costituisca il 25% dell'universo attuale, si sia combinata con il gas per formare le prime galassie. Similmente a quanto visto poco tempo fa nella teoria che vede il nostro universo inghiottire universi paralleli, dopo 1-2 miliardi di anni di vita dell'universo stesso le prime protogalassie iniziarono a crescere, cominciando a divorarsi a vicenda per diventare galassie come la nostra.

"Ciò allarga i confini della nostra attuale comprensione di come le galassie si formano ed evolvono. La domanda chiave ora è come si formano così velocemente nelle prime fasi dell'universo, e quali misteriosi meccanismi portano a impedire loro di formare stelle all'improvviso quando il resto dell'universo lo fa", ha affermato il coautore dello studio Themiya Nanayakkara, astronomo della Swinburne University of Technology in Australia.

Senza ombra di dubbio questo stupefacente telescopio dimostra giorno dopo giorno le sue potenzialità, ribaltando continuamente le nostre attuali convinzioni e teorie, preparandoci a svariati anni di scoperte.