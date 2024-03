Il telescopio James Webb sfida Hubble e gli esperti sono sconvolti

I risultati del team guidato dal fisico Adam Riess della Johns Hopkins University ha confermato che la misura del tasso di espansione dell’Universo fornita da Hubble, è corretta. Lo studio è stato pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

Il metodo con cui Hubble determina il tasso di espansione dell’universo si chiama scala delle distanze cosmiche e si basa su diversi step. Si parte con la calibrazione assoluta della luminosità delle Cefeidi, ovvero delle stelle straordinariamente brillanti. La loro peculiare caratteristica risiede in una luminosità che varia nel tempo in modo regolare.

Successivamente si passa alla calibrazione delle supernove di tipo Ia, il cui monitoraggio consente di misurare l’espansione dell’Universo. Dopo aver unito D&D e Hubble, è opportuno sottolineare come i risultati siano da anni dibattuti.

Il nostro Universo sembra effettivamente espandersi a 73 chilometri al secondo per megaparsec, una velocità nota come Costante di Hubble. Si tratta di uno degli strumenti che utilizziamo per misurare, ad esempio, le dimensioni e l’età dell’Universo. Il problema è che altri metodi di misurazione della costante di Hubble restituiscono misurazioni diverse.

Parliamo ad esempio della tensione di Hubble, ovvero la discrepanza tra le diverse misure ottenute da osservazioni e telescopi indipendenti.

Il tasso di espansione dell’Universo ottenuto dal telescopio Hubble, risulta effettivamente diverso da quello che gli astronomi si aspettavano. Secondo Hubble, è possibile dedurre un’età del cosmo pari a 13,8 miliardi di anni. Si tratta di un’età che non corrisponde alle previsioni basate sulle osservazioni della sonda Planck di Esa.

La tensione di Hubble è molto probabilmente il problema più grande che affligge l’astronomia. Esistono in realtà diversi metodi per ricavarla particolarmente complessi, tuttavia, molti ritengono vi sia un errore umano alla base dei calcoli.

Ecco spiegato perché Riess e i suoi colleghi hanno utilizzato James Webb Space Telescope (JWST) per verificare i dati iniziali. Al contrario di quanto ci si potesse aspettare, i risultati gettano ulteriore confusione nel mondo accademico: le misurazioni sono tutte coerenti tra i due telescopi.

"Abbiamo analizzato tutto ciò che Hubble ha osservato e possiamo escludere con altissima sicurezza un errore di misurazione come causa della tensione di Hubble. Troviamo che le misurazioni di Hubble rimangono affidabili", afferma lo stesso Reiss.

Ancora una volta il telescopio James Webb mette in crisi l’astronomia. Tutto ciò ci dimostra ulteriormente quanta strada ci sia ancora da fare per una corretta comprensione dell’Universo che ci circonda.

