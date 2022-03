Telescopio James Webb: ecco la prima spettacolare immagine 'completamente allineata'

Il telescopio spaziale James Webb deve ancora diventare operativo al 100% ma ha già iniziato a far parlare di sé. Recentemente la NASA ha rilasciato una nuova straordinaria immagine scattata dallo strumento che mostra una stella completamente a fuoco. Un vero e proprio spettacolo cosmico, ma non la stella... il telescopio!

"Abbiamo le immagini a infrarossi con la più alta risoluzione mai scattate dallo spazio", ha affermato Scott Acton, uno scienziato di rilevamento e controllo che lavora al telescopio. Il "telescopio ha funzionato meglio di quanto i modelli dicessero che avrebbe dovuto fare". Si tratta di un momento sicuramente importante e iconico.

"Più di 20 anni fa, il team Webb ha deciso di costruire il telescopio più potente che chiunque abbia mai messo nello spazio e ha escogitato un progetto ottico audace per soddisfare gli obiettivi scientifici più ambiziosi", ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato per la missione scientifica della NASA Direzione. "Oggi possiamo dire che il design darà risultati".

Durante la scorsa settimana, gli scienziati hanno completato l'ultima fase di allineamento del telescopio, chiamata "fasatura finale" (e in futuro Webb osserverà un numero di stelle mai visto). Lo strumento, in particolare, ha allineato perfettamente i suoi 18 segmenti esagonali dello specchio per mettere a fuoco una singola stella luminosa. I risultati sono perfino migliori del previsto.

"Abbiamo completamente allineato e focalizzato il telescopio su una stella e le prestazioni superano le specifiche", ha affermato Ritva Keski-Kuha, vicedirettore degli elementi del telescopio ottico per il telescopio. "Ora sappiamo di aver costruito il telescopio giusto".

A proposito, sapete che lo strumento potrebbe scoprire civiltà aliene che inquinano?