Il telescopio James Webb ha studiato un pianeta alieno vicino a noi, ecco la scoperta

I telescopi spaziali ci permettono di effettuare dei veri e propri viaggi che ci portano anni luce lontano dalla Terra. L'ultimo bersaglio è stato un pianeta non troppo lontano, chiamato TRAPPIST-1 c, che orbita attorno alla stella TRAPPIST-1, a ben 40 anni luce di distanza da noi, analizzato proprio dal telescopio spaziale James Webb.

Non ci sono buone notizie per i fan degli alieni: TRAPPIST-1 c non sembra essere un luogo ospitale per la vita come la conosciamo, né un potenziale rifugio per l'umanità in un futuro lontano. Secondo uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Nature, infatti, il pianeta è un ambiente estremamente ostile.

"Una roccia nuda, priva di atmosfera." Così l'ha definita Laura Kreidberg, ricercatrice presso l'Istituto Max Planck per l'Astronomia in Germania e coautrice dello studio. TRAPPIST-1, la stella attorno alla quale orbita il nostro esopianeta, è una nana rossa, il tipo di stella più comune nel nostro universo, ma che rendono i corpi celesti inospitali la maggior parte delle volte.

Analizzando i dati raccolti dal telescopio Webb, i ricercatori sono riusciti a calcolare la quantità di radiazione che il pianeta riceve dalla sua stella e, di conseguenza, la sua temperatura superficiale. Con un calore diurno di circa 107 gradi Celsius, TRAPPIST-1 c sembra essere un mondo roccioso privo di atmosfera, rendendolo inabitabile per la vita come la conosciamo.

Nonostante i risultati, però, possiamo festeggiare lo stesso, poiché adesso abbiamo la capacità di studiare in dettaglio questi mondi lontani, che rappresenta un passo avanti straordinario nella nostra comprensione dell'universo.