Il telescopio James Webb ci ha stupiti osservando i Pilastri della Creazione

Il telescopio James Webb ci ha lasciati senza parole già quando ha osservato i "confini" dell'Universo, e non poteva fare altrimenti scrutando i Pilastri della Creazione. L'ultima immagine rilasciata dalla NASA, infatti, ci mostra l'istantanea dei Pilastri dal punto di vista del nuovo osservatorio.

Fotografati l'ultima volta da Hubble nel 1995, per molti l'immagine è il simbolo per eccellenza dello spazio esterno. Così, utilizzando la sua Near-Infrared Camera (NIRCam), Webb non poteva esimersi dall'osservare qualcosa di così spettacolare: e potrete farlo nel meglio delle vostre possibilità visionando l'immagine originale cliccando qui.

Il soggetto della foto appare come una sorta di "mano" di un'entità spaziale, ma in realtà l'immagine raffigura stelle e polvere spaziale che si trovano nel cuore della Nebulosa Aquila a circa 7.000 anni luce di distanza. La sua dimensione è di circa cinque anni luce di estensione; infinitamente grande per la nostra concezione, ma relativamente piccola per una nebulosa.

Ma esattamente cosa stiamo guardando nella nuova opera? Così come sottolinea la NASA, le macchie rosse luminose ai confini di ogni "pilastro" sono le espulsioni di stelle di nuova formazione, che ottengono il loro aspetto rosso brillante da molecole di idrogeno energetiche, mentre le sfere rossastre sono prodotte da stelle appena formate, con un'età di "solo" un paio di centinaia di migliaia di anni.

Si tratta di un punto di vista sicuramente non nuovo, ma sempre capace di emozionare.