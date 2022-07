Il telescopio James Webb è ufficialmente pronto per la sua epica missione

L'epico momento che tutti aspettavamo dal suo lancio nello spazio è finalmente arrivato: il telescopio spaziale James Webb è pronto per la sua missione. Questo giorno arriva dopo che il team scientifico della NASA ha presentato al mondo la prima, incredibile, foto dell'osservatorio destinata a fare la storia.

"Tutti i diciassette modi o 'modalità' di utilizzare gli strumenti scientifici di Webb sono stati ora verificati, il che significa che lo strumento ha completato le sue attività di messa in servizio ed è pronto per iniziare le operazioni scientifiche complete", hanno scritto i membri del team della missione in un aggiornamento.

Così come ha spiegato l'Agenzia Spaziale Americana in un recente aggiornamento, la modalità finale è stata ora completamente controllata. "L'ultima di tutte le 17 modalità strumentali ad essere commissionate è stata la capacità del coronografo di NIRCam, che funziona principalmente per bloccare la luce stellare in entrata inserendo una maschera davanti a una stella bersaglio."

Webb non studierà soltanto gli esopianeti, ma ci aiuterà a scrutare alcune delle prime stelle e galassie mai formate nell'universo e analizzerà gli oggetti del nostro sistema solare. Volete sapere tutti i segreti del telescopio spaziale James Webb? Potrete farlo vedendo il nostro video dedicato sull'argomento.



Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle!