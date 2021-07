Il telescopio Kepler ha scoperto un gruppo di pianeti 'fluttuanti'

Uno recente studio, pubblicato sul Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, ha rivelato la possibile presenza di una misteriosa popolazione di pianeti "fluttuanti", pianeti che potrebbero essere soli nello spazio profondo, non legati a nessuna stella ospite.

La ricerca, condotta da Iain McDonald dell'Università di Manchester, ha utilizzato i dati ottenuti nel 2016 durante la fase di missione K2 del Kepler Space Telescope della NASA. Durante questa missione di due mesi Kepler ha monitorato una porzione di spazio molto affollato da milioni di stelle vicino al centro della nostra Galassia.

Il team di studio ha trovato 27 segnali, coerenti con pianeti di massa simile alla Terra, ma con la particolarità di non avere evidenze di una stella ospite nelle vicinanze, suggerendo che possa trattarsi di pianeti "fluttuanti". Tali corpi celesti potrebbero forse essersi formati originariamente attorno ad un astro prima di essere espulsi dall'attrazione gravitazionale di altri pianeti più grandi nel sistema.

Ciò che rende ancora più sensazionale questi risultati è che Kepler non era stato progettato per trovare questo tipo di pianeti, né per studiare i campi stellari estremamente densi della Galassia interna.

Lo stesso coautore dello studio, Eamonn Kerins, ha così commentato: "Kepler ha ottenuto ciò per cui non era stato progettato, fornendo ulteriori prove provvisorie dell'esistenza di una popolazione di pianeti di massa terrestre e fluttuanti. Ora bisognerà passare il testimone ad altre missioni che saranno progettate per trovare tali segnali, molto sfuggenti, che inizialmente si pensava non sarebbero mai stati osservati".

Confermare infatti l'esistenza e la natura dei pianeti "fluttuanti" sarà un obiettivo importante per le prossime missioni della NASA, come quella del telescopio spaziale Nancy Grace Roman e per la missione Euclid dell'ESA, entrambe ottimizzate per cercare tali deboli segnali.