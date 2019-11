Il telescopio MeerKAT ha osservato una stella binaria variabile per la prima volta

Utilizzando il radiotelescopio MeerKAT, gli astronomi hanno scoperto un bagliore unico e mai visto prima da parte di una stella binaria che si trova nella nostra galassia. L'oggetto si è rapidamente illuminato nel giro di tre settimane. Questa è la prima scoperta di un "evento transitorio" da parte del telescopio.

Un evento transitorio, così come lo definiscono gli astronomi, accade quando un corpo celeste diventa più debole o più luminoso in secondi, giorni o persino anni. Questi eventi sono importanti in quanto forniscono uno sguardo sulla vita, evoluzione e morte delle stelle.

La fonte del bagliore proviene da un sistema binario in cui due oggetti orbitano l'uno attorno all'altro ogni 22 giorni circa. La causa del bagliore e la natura delle stelle che compongono il sistema sono ancora incerte.

"Una volta scoperto che i bagliori coincidevano con una stella, abbiamo scoperto che l'astro emette attraverso l'intero spettro elettromagnetico dai raggi X alle lunghezze d'onda dei raggi UV e radio", afferma Laura Driessen dell'Università di Manchester. "L'eccellente sensibilità e l'ampio campo visivo del telescopio MeerKAT [..] ci consente di cercare nei cieli nuovi fenomeni celesti che presentano emissioni radio variabili o di breve durata", ha poi aggiunto Patrick Woudt, professore e capo del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Città del Capo.

Il telescopio MeerKAT sta scrutando il cielo alla ricerca di fonti che variano da millisecondi a anni. Questo progetto migliorerà in modo significativo la comprensione umana della variabilità del cosmo, destinata ad aumentare sempre di più durante i prossimi anni, grazie anche al dispiegamento dei futuri telescopi di prossima generazione.