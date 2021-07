Finalmente ci siamo: più grande telescopio del mondo sarà costruito, dopo 30 anni di piani

Ci sono voluti all'incirca 30 anni, ma finalmente lo Square Kilometre Array (SKA), destinato a diventare il più grande telescopio mai costruito, è pronto per la sua costruzione. Per farvi capire la potenza, lo strumento opererà su un'area di un chilometro quadrato e sarà 50 volte più sensibile di tutti gli strumenti conosciuti.

I lavori sono già iniziati l'1 di luglio in due siti, Australia e Sud Africa, secondo quanto affermano i rappresentanti dell'Organizzazione SKA alla riunione annuale della European Astronomical Society (EAS). Non ci sarà una struttura unica, poiché l'obiettivo è creare una rete su una vasta area, con parabole e antenne distribuite tra i suoi due siti.

In particolare, infatti, l'array SKA-Mid, sarà costruito nel deserto del Karoo in Sud Africa e utilizzerà 197 parabole, ciascuna di 15 metri di diametro, per ascoltare le bande di media frequenza; mentre l'array SKA-Low, capace di ascoltare le bande di frequenza più basse, sarà composto da 131.072 antenne situate nell'Australia occidentale.

"Sono estasiato. Questo momento è in preparazione da 30 anni", ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione SKA, Philip Diamond. "Oggi, l'umanità sta facendo un altro passo da gigante impegnandosi a costruire quella che sarà la più grande struttura scientifica del suo genere sul pianeta; non solo una, ma le due più grandi e complesse reti di radiotelescopi".

Lo Square Kilometre Array è talmente potente che riuscirà a osservare i primi istanti della vita dell'Universo, fornire immagini di qualità superiore rispetto al telescopio spaziale Hubble (che non se la sta passando bene ultimamente) e raccoglierà circa 13 terabit di dati al secondo, l'equivalente a scaricare 300 film ad alta definizione ogni secondo.

Le prime misurazioni scientifiche dello strumento inizieranno nel 2024.