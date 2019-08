Uno dei più grandi telescopi del mondo ha fatto un passo avanti per il suo completamento

Questo mese, il team che ha lavorato al Giant Magellan Telescope (GMT) ha completato il secondo dei sette segmenti dello specchio primario, un processo iniziato a gennaio 2012.

Il GMT è uno sforzo internazionale per creare uno strumento in grado di fornire immagini 10 volte più chiare di quelle prodotte dal telescopio spaziale Hubble. Quando sarà attivo e funzionante, il Giant Magellan Telescope permetterà agli astronomi di raccogliere più luce di qualsiasi telescopio mai costruito e con la risoluzione più alta di sempre.

Ma raggiungere questo obiettivo non è per nulla semplice. Il telescopio sarà completo nel 2027, ciò è in parte dovuto alla complessità degli specchi: ogni segmento primario è infatti curvato e lucidato in un modo specifico.

Il secondo di questo segmento ha richiesto sette anni, contando che l'Università dell'Arizona è stata in grado di accelerare in modo significativo il processo di lucidatura della superficie anteriore. In totale, i sette specchi offriranno un diametro complessivo di 25.4 metri (mentre l'intera struttura sarà alta circa 60 metri). Ciascuno dei sette specchi primari, costruito in vetro borosilicato, avrà un peso di 20 tonnellate, "leggero" date le sue grandi dimensioni.

Per fare un confronto, lo specchio del Telescopio Hale, di 5 metri di diametro, dell'Osservatorio di Monte Palomar pesa 20 tonnellate, pur avendo una superficie di poco più di un terzo (25 metri quadrati contro i 70 metri quadrati del GMT).