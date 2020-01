Telescopio della NASA trova il primo pianeta che orbita intorno a due Soli

Dal suo dispiegamento, il telescopio spaziale TESS della NASA ha scoperto 37 esopianeti e più di 1.500 possibili candidati. Recentemente, il cercatore di mondi dell'agenzia spaziale americana ha invece trovato un pianeta che orbita intorno a due stelle.

Finora gli astronomi hanno trovato solo una manciata di pianeti del genere. Trovando e studiando molti sistemi simili, gli addetti ai lavori sperano di comprendere al meglio la formazione e l'evoluzione dei sistemi stellari binari. L'obiettivo principale di TESS (acronimo di Transiting Exoplanet Survey Satellite) è quello di scansionare quasi tutto il cielo per cercare esopianeti situati intorno alle stelle più vicine e più luminose.

Il pianeta è stato rinominato TOI 1338 b, ed è il primo mondo trovato in orbita attorno a una coppia di stelle binarie. TOI 1338 b si trova a circa 1.300 anni luce di distanza nella costellazione del Pittore. Una delle stelle del sistema è leggermente più grande del nostro Sole, mentre l'altra è una nana rossa grande solo il 30% del nostro astro. Le due stelle sono abbastanza vicine, e orbitano tra loro una volta ogni 14.6 giorni. Il pianeta, invece, impiega circa 95 giorni per completare un'orbita che, secondo gli astronomi, resterà stabile per altri 10 milioni di anni.

In futuro, potranno essere condotte osservazioni più avanzate di mondi del genere grazie al dispiegamento del telescopio spaziale James Webb, previsto per il lancio nel 2021.