Il telescopio che ha osservato i due buchi neri scruta l'oggetto più distante di tutti

Siamo sicuri che non vi siete dimenticati dell'Event Horizon Telescope (EHT), ovvero l'array di telescopi situati in tutto il mondo che ci ha fornito le due immagini senza precedenti dei buchi neri. Adesso la collaborazione ha scrutato una delle luci più brillanti di tutto l'Universo e non vediamo l'ora di parlarvene.

Lo strumento ha studiato un quasar chiamato NRAO 530 la cui luce ha viaggiato per 7,5 miliardi di anni nel cosmo fino a raggiungerci. Le osservazioni di questo punto distante non sono state fatte recentemente, ma sono avvenute nell'aprile 2017; il team internazionale ha utilizzato il bersaglio come target di calibrazione per i bersagli futuri.

"La luce che vediamo ha viaggiato verso la Terra per 7,5 miliardi di anni attraverso l'Universo in espansione, ma con la potenza dell'EHT vediamo i dettagli della struttura della sorgente su una scala piccola quanto un singolo anno luce", spiega Maciek Wielgus del Max Planck Institute for Radio Astronomy in Germania.

Questo nucleo - scoprono i ricercatori - ha due componenti che non possono essere visti a lunghezze d'onda maggiori della luce, ma sono chiaramente visibili nelle osservazioni EHT. Non solo: il team è stato in grado di determinare la polarizzazione della luce emessa da diverse parti della struttura, e quindi l'orientamento delle oscillazioni della luce che può essere influenzata dai campi magnetici che attraversa.

Ad oggi, NRAO 530 è l'oggetto più distante studiato dall'Event Horizon Telescope, ma siamo sicuri che in futuro ne vedremo delle belle (come il film del buco nero a cui gli scienziati lavorano da un po').