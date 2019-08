Il James Webb, il telescopio di prossima generazione, è assemblato al 100%

Il futuro telescopio di prossima generazione, il James Webb, è finalmente stato assemblato. Gli ingegneri hanno infatti unito le due metà, dal costo di quasi 10 miliardi di dollari, nella giornata di ieri (28 agosto). Lo strumento dovrebbe essere lanciato nel maggio del 2021.

"L'assemblaggio del telescopio e dei suoi strumenti scientifici, del parasole e del veicolo spaziale rappresenta un risultato incredibile da parte dell'intero team", ha dichiarato in una nota il responsabile del progetto Webb Bill Ochs, del Goddard Space Flight Center della NASA.

Usando una gru, gli esperti hanno abbassato una parte fondamentale del telescopio, costituita dall'ingranaggio ottico e scientifico, sul corpo del veicolo spaziale: il parasole pieghevole di Webb, che manterrà freschi gli strumenti del telescopio durante il funzionamento.

La missione del James Webb Space Telescope ha subito una serie di ritardi e aumento di costi. Dal 2009, ad esempio, il prezzo del progetto è quasi raddoppiato e la sua data di lancio è stata rinviata di quasi sette anni.

Ma il grande potenziale scientifico del telescopio rende tutto il duro lavoro sopportabile, affermano i funzionari della NASA. Lo strumento è ottimizzato per visualizzare l'Universo alla luce infrarossa, ciò consentirà agli astronomi di esaminare alcune delle più grandi domande senza risposta del cosmo.

I ricercatori lo useranno inoltre per cercare segni di vita nelle atmosfere dei pianeti alieni vicini e per studiare la formazione delle prime stelle e galassie dell'Universo di circa 13.5 miliardi di anni fa. "Presto saremo in grado di vedere nuovi incredibili punti di vista del nostro fantastico Universo", ha dichiarato infine Gregory Robinson, direttore del programma Webb presso la sede della NASA a Washington.