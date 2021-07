Questo telescopio di prossima generazione è più potente di Hubble e costa meno

Martedì 20 luglio la Royal Astronomical Society (RAS) ha annunciato al mondo il Superpressure Balloon-borne Imaging Telescope (SuperBIT), un telescopio rispettoso verso l'ambiente, economico e con una tecnologia moderna che ci permetterà di studiare l'Universo. Lo strumento sarà portato in alto grazie a un "palloncino".

"La nuova tecnologia rende la visita allo spazio economico, facile e rispettosa dell'ambiente", ha dichiarato nell'annuncio Mohamed Shaaban, studente di dottorato presso l'Università di Toronto. Il pallone, che ha le stesse dimensioni di uno stadio di calcio, con un volume di 532.000 metri cubi, è abbastanza potente da trasportare uno specchio telescopico a un'altitudine di circa 40 chilometri, fino alla stratosfera terrestre.

Raggiungere la cima della stratosfera consentirebbe agli astronomi di osservare l'universo con poca o nessuna interferenza da parte dell'atmosfera terrestre, evitando l'offuscamento delle immagini. SuperBIT può mantenere il telescopio in alto nel cielo per mesi anziché giorni (così come i normali "palloni sonda").

Durante l'ultimo volo di prova, il telescopio ha mostrato capacità uguali e addirittura superiori a quelle dell'iconico Hubble. Durante il primo volo SuperBIT trasporterà un telescopio con uno specchio largo 0,5 metri, ma un aggiornamento futuro del design porterà lo specchio a 1,5 m, rendendo lo strumento perfino "migliore di Hubble".

Grazie al pallone, inoltre, gli aggiornamenti potranno essere fatti molto più facilmente, sostituendo le fotocamere o gli strumenti del telescopio con versioni aggiornate. "SuperBIT può essere continuamente riconfigurato e aggiornato", ha affermato Shaaban. Il primo volo operativo del telescopio è attualmente programmato per aprile 2022.

Lo strumento decollerà da Wanaka, in Nuova Zelanda, e circumnavigherà la Terra diverse volte per scattare immagini del cielo notturno.