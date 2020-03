Questo telescopio potrebbe diventare uno dei prossimi progetti della NASA per il 2040

Nonostante manchi ancora diverso tempo, l'agenzia spaziale americana sta già pensando al suo prossimo grande osservatorio spaziale che influenzerà la ricerca degli scienziati negli anni '40. La NASA ha infatti finanziato delle analisi dettagliate di quattro potenziali progetti, tra cui ne figura uno: il Large UV/Optical/IR Surveyor (LUVOIR).

La specialità del telescopio sarebbe quella di cercare pianeti superficialmente "come la Terra". "Il successo in questa impresa porterebbe alla nascita di un nuovissimo campo di astrobiologia comparata", dichiara a Space.com Aki Roberge, astronomo del Goddard Space Flight Center della NASA e scienziato che sta studiando la fattibilità di LUVOIR.

Basterebbero solo 28 pianeti simili alla Terra per far capire agli scienziati l'importanza del nostro mondo. "Gli esopianeti sono piccole ombre nere per noi, non punti blu pallidi", continua Roberge. Una missione come LUVOIR raccoglierebbe dati sufficienti per gli scienziati per iniziare a guardare i cosiddetti esopianeti simili alla Terra in modo statistico. "Non abbiamo idea di come sarà la diversità dei pianeti terrestri. Nel sistema solare, abbiamo Venere, Terra e Marte. Ma sono molto diversi tra loro, prima di tutto; in secondo luogo, sono sicuro che ci sono anche altre opzioni là fuori."

L'obiettivo principale di LUVOIR sarebbe quello di scoprire ed esaminare pianeti alieni per comprendere le possibilità della vita di esistere. Tuttavia, per essere una missione di punta, studiare gli esopianeti rocciosi non è sufficiente e il telescopio dovrà essere rilevante per molti altro sottocampi dell'astrofisica. Il team dello strumento ne ha in mente qualcuno: dallo studio della materia oscura al funzionamento delle galassie.

Intanto, il prossimo grande osservatorio della NASA sarà il James Webb seguito, forse, dal Wide Field Infrared Survey Telescope.