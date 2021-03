Ecco il telescopio che riuscirà ad osservare i 'confini' dell'Universo

I telescopi sono gli unici modi per esplorare il nostro Universo e, ovviamente, più grandi sono e più informazioni possono darci. Per questo motivo il Giant Magellan Telescope (GMT) raccoglierà immagini del cosmo 10 volte più nitide di quelle prodotte dal telescopio spaziale Hubble, scrutando l'Universo in una maniera mai fatta.

Il GMT, per essere chiari, fa parte di una nuova generazione di telescopi. Costruire qualcosa del genere, in termini ingegneristici, è una vera e propria epopea. Questo mese, gli esperti hanno iniziato il lavori sul sesto dei sette enormi specchi che saranno disposti a forma di fiore per e costituiranno gli occhi dello strumento.

Pensate che ogni specchio - dal peso di 20 tonnellate - richiede quattro anni per essere realizzato. Non solo: oltre ai suoi grandi specchi primari, il telescopio GMT (che sarà alto come un palazzo di 13 piani) avrà degli specchi secondari più piccoli che possono regolare la loro forma 1.000 volte al secondo per contrastare lo "scintillio" che l'aria turbolenta nell'atmosfera trasmette alla luce delle stelle.

"Il salto di sensibilità e risoluzione che faremo con GMT rivoluzionerà la nostra comprensione di tutte le aree dell'astronomia, dalla formazione e l'evoluzione degli oggetti che possiamo vedere, come pianeti, stelle, buchi neri e galassie, alla cosmologia e le cose che non possiamo vedere direttamente, come la natura della materia oscura e dell'energia oscura", ha dichiarato Rebecca Bernstein, la scienziata capo del progetto al Giant Magellan Telescope.

Quando sarà pronto il telescopio? Dovremo aspettare ancora un po', perché la data di consegna è stimata agli inizi degli anni '30 (dal 2030 in poi).