Un telescopio sott'acqua? Ecco perché è il posto ideale per studiare i neutrini

Un gruppo di ricercatori russi ha appena mandato nelle profondità di un lago siberiano un telescopio di grande valore, nominato "Baikal-GVD", in grado di captare e rilevare le sfuggevoli particelle subatomiche che conosciamo come neutrini.

I neutrini sono tra le particelle più piccole e sfuggevoli che si conoscano: basti pensare che possiedono una massa centomila o addirittura milioni di volte inferiore rispetto a quella di un elettrone (che di per sé, si sa, è una particella già molto piccola).

A causa di queste loro proprietà - che le etichettano come vere e proprie particelle subatomiche - i neutrini hanno molta difficoltà ad interagire con il resto della materia, così come la conosciamo. Diversi studi hanno dimostrato che queste particelle possono interagire solo con la forza nucleare debole e in parte con l'interazione gravitazionale, mentre sono totalmente estranee alla forza nucleare forte e a quella elettromagnetica.

Studiare i neutrini è davvero complesso: non interagendo con quasi nulla è molto difficile che possano "urtare" casualmente con i sensori appositi, quindi occorre che i telescopi specializzati siano situati in luoghi particolari: il Baikal-GVD dunque è stato posizionato a circa 750 metri di profondità nel lago più profondo del mondo, il "Baikal".

Questa posizione privilegiata - per quanto possa sembrare assurdo mettere un "telescopio" sott'acqua - potrà aiutare di molto la rilevazione dei tantissimi neutrini che ogni giorno attraversano il nostro pianeta, la nostra pelle e qualsiasi altro oggetto fisico, senza mai fermarsi.

Il mezzo di acqua dolce è fondamentale per la rilevazione delle particelle subatomiche perché l'interazione di un neutrino con gli elettroni o i nuclei delle molecole di acqua può produrre una particella carica collaterale che si muove più veloce della luce in acqua (ma ovviamente, più lentamente della luce nel vuoto). Questo fenomeno è conosciuto come "effetto Čerenkov", e genera un flash di luce, tipico anche della luminosità bluastra dei reattori nucleari. Il lampo di luce poi, molto banalmente, funge da "informatore indiretto" per le caratteristiche del neutrino che l'ha generato.

Nei successivi anni non è escluso che il telescopio possa essere potenziato ed ingrandito, ma gli scienziati russi affermano che Baikal-GVD è già ora il più grande rilevatore di neutrini nell'emisfero settentrionale. "Ovviamente il lago Baikal è l'unico lago in cui era possibile schierare un telescopio per neutrini, a causa della sua ineguagliata profondità ed ampiezza", ha riferito il professor Bair Shoibonov del Joint Institute for Nuclear Research, Russia. "Grazie anche alla copertura di ghiaccio che si viene a creare per 2-3 mesi all'anno, sarà più facile proseguire lo studio".

Sapevate che un neutrino ha percorso ben 750 milioni di anni luce prima di finire nel ghiaccio dell'Antartide?