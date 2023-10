Questo nuovo telescopio spaziale della Cina vuole sconfiggere Hubble

La Cina sta preparando un progetto spaziale che promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo. Il telescopio spaziale, chiamato Xuntian, noto anche come Chinese Survey Space Telescope o Chinese Space Station Telescope (CSST), è progettato per superare le capacità del famoso Telescopio Spaziale Hubble della NASA.

Con un diametro primario di due metri, Xuntian sarà posizionato in un'orbita vicina alla stazione spaziale cinese Tiangong, con la quale potrà coesistere e dalla quale potrà ricevere manutenzione grazie agli astronauti cinesi.

Lin Xiqiang, vicedirettore dell'Agenzia Spaziale Umana Cinese, ha sottolineato che Xuntian avrà il compito di fare scoperte rivoluzionarie in campi come la cosmologia, la materia oscura, l'energia oscura, la Via Lattea e altre galassie vicine, la formazione e l'evoluzione delle stelle e l'esplorazione degli esopianeti.

Questo telescopio spaziale avrà una risoluzione spaziale simile a quella di Hubble, ma con un campo visivo oltre 300 volte più ampio, permettendo di osservare una porzione di cielo molto più vasta in un'unica occhiata. Il lancio di Xuntian è previsto per il prossimo anno e rappresenta un passo significativo per la Cina nel consolidare la sua presenza nello spazio. Questo telescopio, dotato di una fotocamera da 2,5 miliardi di pixel, promette di offrire una visione dell'universo mai vista prima.

Tuttavia, mentre i leader dell'agenzia spaziale cinese elogiano le capacità di Xuntian, alcuni ricercatori internazionali esprimono dubbi e curiosità su come si svilupperà la storia di questo telescopio spaziale. Nonostante ciò, una cosa è certa: Xuntian rappresenta un nuovo capitolo entusiasmante nell'esplorazione spaziale e nella ricerca astronomica.