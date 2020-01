Il telescopio spaziale Hubble esplora un ammasso del catalogo Caldwell

Il Catalogo Caldwell è un importante catalogo astronomico di 109 oggetti del profondo cielo molto appariscenti, come ammassi aperti e globulari, nebulose e galassie; è rivolto principalmente ad un pubblico di astronomi amatoriali.

Questo catalogo fu compilato da Patrick Caldwell-Moore, come un ideale catalogo di completamento per il noto Catalogo di Messier. Quest'ultimo è infatti usato frequentemente in astronomia amatoriale come una lista di importanti oggetti celesti per l'osservazione; l'idea di Moore nacque dal fatto che il Catalogo di Messier non comprendeva oggetti luminosi. Inoltre Messier, trovandosi ad una latitudine molto settentrionale, aveva scarse conoscenze dell'emisfero australe celeste.

Il catalogo Caldwell di Moore comprende, infatti, corpi celesti che si trovano sia nel cielo settentrionale che meridionale: 46 ammassi stellari, 35 galassie e 28 nebulose. Una foto recentemente pubblicata sul sito della NASA (e che potrete trovare in calce all'articolo) è l'immagine 100 del catalogo. Si chiama Caldwell 100 (nota anche come Collinder 249) ed è un ammasso stellare aperto incorporato in una grande nebulosa (IC 2944) a circa 6.000 anni luce di distanza dalla Terra.

L'immagine di Hubble, presa alla luce visibile usando la Wide Field e la Planetary Camera 2, mostra una piccola porzione di questa regione. Il bagliore rossastro dell'idrogeno gassoso che circonda il grappolo è tipico delle nebulose di emissione che si trovano in enormi regioni che formano stelle.