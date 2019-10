Anche il telescopio spaziale Hubble festeggia Halloween con un'immagine 'spettrale'

In occasione di una delle feste più amate - almeno negli Stati Uniti - la NASA ha rilasciato un'immagine di due galassie in rotta di collisione che sembrano formare una sorta di "faccia spettrale".

Questa osservazione è stata fatta il 19 giugno 2019 grazie all'Advanced Camera for Surveys del telescopio. Sebbene le collisioni di galassie siano abbastanza comuni, specialmente nell'universo primordiale, in questo caso lo scontro è avvenuto frontalmente.

L'incontro ha quindi conferito al sistema la particolare struttura ad anello che ha tirato e allungato verso l’esterno i dischi di gas, polvere e stelle delle due galassie, formando l'intensa formazione stellare che modella il "naso" e la "faccia" del sistema chiamato Arp-Madore 2026-424 (AM 2026-424).

Il leggendario telescopio continua la sua missione di esplorazione del cosmo. Questo "scatto" fa parte di un programma che sfrutta le occasionali lacune di osservazione dello strumento per ottenere ulteriori immagini.

Gli astronomi intendono utilizzare questo innovativo metodo per osservare molte altre galassie che interagiscono in modo così insolito. L’obiettivo? Stilare una lista di sistemi del genere, così da capire in che modo si siano formate galassie nel tempo attraverso le fusioni galattiche.

Il tutto, nell'attesa del lancio dell'imminente telescopio spaziale James Webb, soprannominato da molti come "l'erede di Hubble". Speriamo sia così.