Il telescopio spaziale Hubble immortala un duo galattico

Il telescopio veterano della NASA, in servizio da quasi trent'anni, non smette di regalarci magnifici scatti dell'Universo. Protagonista della foto è una coppia galattica, regno di centinaia di milioni di stelle.

Il duo galattico è noto come UGC 2369. Le galassie in foto stanno interagendo tra loro, il che significa che la loro reciproca attrazione gravitazionale li avvicina sempre di più e distorce le loro forme durante il lungo processo.



Nell'immagine è possible osservare anche un tenue "ponte" di gas, polvere e stelle che collega le due galassie. L'interazione tra due ammassi stellari non è rara, ed è comune nel'Universo.



Anche la Via Lattea, in passato, si è scontrata con delle galassie nane, e tra un paio di miliardi di anni (tra circa quattro miliardi di anni) si scontrerà con la nostra "vicina di casa", la galassia di Andromeda. Nel tempo, i due contenitori stellari si fonderanno in una sola galassia, che sarà chiamata Milkomeda (in italiano Lattomeda).

Il duo galattico in foto è lontano circa 420 milioni di anni luce dalla Terra, e si trova nella Costellazione dell’Ariete. Recentemente Hubble ha osservato anche una galassia a spirale con una barriera cosmica di polvere, chiamata NGC 3169, e il più grande pianeta del nostro sistema solare, Giove.