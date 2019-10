Il telescopio spaziale Hubble ci mostra una galassia da un insolito punto di vista

Solitamente, la maggior parte delle immagini delle galassie che osserviamo le ritraggono orizzontali, quasi piatte. La realtà è (ovviamente) ben diversa, e le loro dimensioni sono infinitamente più grandi di quelle mostrate.

L'ultima immagine del telescopio Hubble prova a farcelo capire: osservando una galassia lateralmente (così come potrete vedere in calce all'articolo). Il soggetto della "foto" è NGC 3717, che si trova a circa 60 milioni di anni luce di distanza nella costellazione dell'Idra, la più estesa delle 88 moderne costellazioni (tanto da coprire da sola il 3.16% della volta celeste).

Grazie alla foto del leggendario telescopio, è quasi possibile capire la forma in tre dimensioni dell'insieme di stelle. NGC 3717 è una galassia a spirale; nonostante per gran parte della loro estensione possano sembrare piatte, ai loro nuclei lo spessore aumenta. Tutto questo a causa dell'intensa attività stellare presente.

Questo insolito punto di vista di NGC 3717 ci mostra uno scorcio del disco e del suo rigonfiamento centrale, il cuore del sistema.

Hubble ama immortalare le galassie a spirale e nella sua lunga carriera ne ha osservate centinaia, se non migliaia. Tuttavia, occasionalmente scruta anche altro: come ad esempio gli ultimi istanti di una stella ormai morente e in procinto di diventare una nana bianca.