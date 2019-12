Il telescopio spaziale Hubble osserva una galassia alquanto particolare

Le galassie dell'Universo hanno davvero tantissime forme e dimensioni. Questa immagine del telescopio spaziale Hubble ne è una prova, e ci mostra mostra NGC 1175, una galassia dalla forma intrigante e distintiva.

Le galassie a spirale, come la Via Lattea per intenderci, sono caratterizzate da un nucleo luminoso e da enormi e girevoli braccia di gas, polvere e stelle: NGC 1175 è una di queste e ospita anche qualcosa di noto come una "barra" di materiale che attraversa il suo centro. Queste barre influenzano il modo in cui il materiale circola in una galassia.

Inoltre, se viste da un lato, strutture come questa hanno una forma ancora più particolare. Le loro regioni interne, infatti, sembrano essere più spesse in alcune direzioni rispetto ad altre, facendole assumere una forma squadrata. Non è ancora chiaro come si siano formati questi rigonfiamenti, e un recente studio condotto dal ricercatore dell'ESA Sandor Kruk ha cercato proprio di capirlo. Secondo lo studio, questi rigonfiamenti iniziarono a formarsi circa sette miliardi di anni fa.

Un plausibile collegamento trovato ha a che fare con la barra centrale, che si pensa si sia formata due miliardi di anni prima che iniziassero a emergere i rigonfiamenti. Le stelle all'interno di queste barre orbitano attorno al centro galattico in modi complessi e dinamici, con una serie di movimenti verticali che contribuiscono alla morfologia centrale squadrata osservata dalle galassie.

Ulteriori ricerche su queste intriganti galassie saranno rese possibili dalla prossima missione Euclide dell'ESA, che sarà in grado di rilevare la frequenza di questi rigonfiamenti, e dal James Webb Space Telescope (JWST), il successore di Hubble, che sarà in grado di osservare galassie incredibilmente distanti come queste al fine di comprendere meglio la loro storia e formazione.