Il telescopio spaziale Hubble osserva una galassia fuori dal comune

Il leggendario telescopio spaziale Hubble torna ancora una volta ad osservare i meandri e le strutture del nostro Universo. L'ultima opera dello strumento ci porta a 60 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione della Chioma di Berenice e, più precisamente, nella galassia NGC 4237.

A differenza delle strutture più comuni dell'Universo, le galassie a spirale, NGC 4237 è chiamata "galassia a spirale flocculante". Ciò significa che i suoi bracci a spirale non sono chiaramente distinguibili l'uno dall'altro, ma sono invece irregolari e discontinui. Tale caratteristica conferisce alla galassia un aspetto soffice, simile al cotone.

Gli astronomi che studiano NGC 4237 sono in realtà più interessati al suo rigonfiamento galattico, la brillante regione centrale della struttura. Imparando di più su questi rigonfiamenti, possiamo esplorare come si sono evolute le galassie a spirale e studiare la crescita dei buchi neri supermassicci che si nascondono in mezzo. Ci sono indicazioni che la massa del buco nero al centro di una galassia sia correlata alla massa del suo rigonfiamento.

Tuttavia, questa flebile connessione è ancora incerta e il motivo per cui questi due componenti dovrebbero essere così fortemente correlati è ancora un mistero. Osservando strutture del genere, gli astronomi sperano di trovare una risposta concreta, un giorno.