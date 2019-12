Il telescopio spaziale Hubble osserva una galassia lontana 50 milioni di anni luce

NGC 3175 è una galassia a spirale situata nella costellazione della Macchina Pneumatica (in latino Antlia) a una distanza approssimativa di circa 50 milioni di anni luce. Quella dell'Antlia è una delle 88 costellazioni moderne e fa parte dell'emisfero meridionale.

Tornando alla galassia, recentemente immortalata in questa immagine del telescopio spaziale Hubble, con il suo mix di chiazze luminose di gas incandescente, lineamenti scuri di polvere, un nucleo luminoso e vorticosi bracci girevoli che si uniscono per dipingere un bellissimo quadro celeste.

La galassia è l'omonimo membro del gruppo NGC 3175, vicino al Gruppo Locale (il nome proprio dato al gruppo di galassie di cui fa parte la nostra galassia). Quest'ultimo comprende più di 70 galassie (tutte a spirale, irregolari e nane), per la maggior parte di piccole dimensioni, e il suo centro di massa si trova in un punto compreso fra la Via Lattea e la Galassia di Andromeda.

Il gruppo NGC 3175 contiene un paio di grandi galassie a spirale - compreso il soggetto di questa immagine e un'altra ancora, chiamata NGC 3137 - e numerose galassie a spirale e satelliti a massa inferiore. I gruppi di galassie, infatti, sono alcuni dei raduni galattici più comuni nel cosmo. L'immagine in questione è stata catturata attraverso la Wide Field Camera 3 di Hubble, uno strumento che continuerà - speriamo - ad immortalare bellissime foto del nostro cosmo.