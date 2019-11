Il telescopio spaziale Hubble osserva la galassia NGC 3749

Quando gli astronomi studiano le galassie dell'Universo usano varie tecniche e strumenti. Una di queste consiste nel "dividere" la luce in arrivo in uno spettro ed esplorarne le proprietà. Ciò avviene in modo molto simile quando un prisma di vetro, colpito dalla luce, crea un arcobaleno.

Cercando segni specifici da vari elementi all'interno dello spettro di luce di una galassia, le 'linee di emissione', o in caso contrario 'linee di assorbimento', gli astronomi possono iniziare a dedurre cosa accade all'interno di questi ammassi stellari.

Se lo spettro di una galassia mostra molte linee di assorbimento e poche linee di emissione, significa che il materiale che forma le stelle è stato esaurito e che i corpi celesti presenti sono principalmente vecchi. In caso contrario, con molte linee di emissione e poche di assorbimento, si tratta di un sistema stellare giovane con molta formazione stellare.

Questa tecnica, nota come spettroscopia, può mostrarci il tipo e la composizione di una galassia, la densità e la temperatura di qualsiasi gas presente, il tasso di formazione stellare o la grandezza del buco nero supermassiccio al centro. Sebbene non tutte le galassie mostrino forti linee di emissione, NGC 3749 è una di questa. Si trova a oltre 135 milioni di anni luce dalla Terra e viene utilizzata come "campione" negli studi su galassie particolarmente attive e luminose.