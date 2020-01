Il telescopio spaziale Hubble osserva una galassia molto speciale

Il telescopio spaziale Hubble quest'anno compie trent'anni, esattamente il 24 aprile. Durante la sua lunga carriera lo strumento ci ha dato una visione incredibile del cosmo, proiettando i suoi occhi su complessi astronomici come galassie, buchi neri e innumerevoli corpi celesti. Recentemente ha anche osservato NGC 1803.

La galassia in questione si trova a circa 200 milioni di anni luce di distanza, nella costellazione del Pittore (originariamente era nota come "Cavalletto del Pittore"). Quella del Pittore è una piccola e oscura costellazione del profondo emisfero celeste australe; appare fortemente oscurato dalla brillantissima stella Canopo, la seconda stella più luminosa del cielo, ma proprio a causa della sua vicinanza è anche facilmente individuabile l'area in cui giace, immediatamente ad ovest di questa.

NGC 1803 fu scoperta nel 1834 dall'astronomo John Herschel, un grande nome in astronomia: suo padre William e sua zia Caroline hanno dato un enorme contributo al campo e le loro eredità rimangono ancora oggi. William catalogò sistematicamente molti degli oggetti che vedeva nel cielo notturno, nominò molte lune nel sistema solare, scoprì le radiazioni infrarosse e altro ancora. Caroline scoprì, invece, diverse comete e nebulose.

John prese questo grande catalogo di oggetti del cielo notturno, lo rielaborò e lo espanse nel suo Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars. Questa fu la base per il sistema di catalogazione ancora usato oggi dagli astronomi chiamato, in breve, "New General Catalogue" o NGC, la sigla che da il nome a moltissime galassie, NGC 1803 inclusa.