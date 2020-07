Il telescopio spaziale Hubble osserva una spettacolare 'ciambella cosmica'

Il telescopio spaziale Hubble continua da ben trent'anni a scrutare il cosmo, osservando continuamente il nostro Universo alla ricerca di fenomeni astronomici da studiare e galassie da immortalare. L'instancabile strumento ha osservato recentemente NGC 2775, una struttura cosmica davvero particolare.

Non c'è praticamente formazione stellare nella parte centrale della galassia - ciò significa che è relativamente tranquilla - ed è dominata da un rigonfiamento galattico insolitamente grande e relativamente vuoto, dove tutto il gas è stato convertito in stelle molto tempo fa. NGC 2275 è classificata come galassia a spirale flocculenta (per via del suo aspetto soffice), ed è situata a 67 milioni di anni luce di distanza nella costellazione del Cancro.

Milioni di stelle luminose, giovani e blu brillano nelle complesse braccia a spirale simili a fiocchi di lana, intrecciate a vicoli scuri di polvere. Si pensa che i complessi di queste stelle calde e blu scatenino la formazione stellare nelle vicine nuvole di gas.

La natura a spirale delle galassie flocculenti vanno in contrasto con le galassie a spirale grand design, ovvero quelle strutture che hanno un'architettura dei loro bracci ben organizzata ed una struttura particolarmente definita e prominente. Per intenderci, circa il 30% delle galassie a spirale sono classificare come flocculente, mentre il 60% ha una classica struttura a bracci multipli, e solo il 10% sono del tipo grand design.