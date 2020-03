Il telescopio spaziale Hubble osserva la spettacolare galassia NGC 691

Il telescopio spaziale Hubble nel corso della sua trentennale carriera ha osservato moltissime strutture dell'Universo, donandoci delle scoperte senza precedenti. Lo strumento continua ancora oggi a fornirci incredibili istantanee del nostro cosmo, e recentemente ha osservato una galassia a spirale chiamata NGC 691.

Cos'è una galassia a spirale? Si tratta della struttura più comune dell'Universo (anche la Via Lattea è una galassia di questo tipo). Viene definita "a spirale" una galassia composta da un bulge centrale circondato da un disco, spesso un buco nero supermassiccio, un agglomerato di stelle giovani di popolazione I, ammassi aperti e nubi di gas, piatto e rotante.

Il soggetto di questa immagine, NGC 691, (visibile come sempre in calce all'articolo) si trova a circa 120 milioni di anni luce dalla Terra. Questa galassia fu una delle migliaia di oggetti scoperti dall'astronomo William Herschel durante la sua carriera trascorsa a caccia di strutture cosmiche, caratterizzando e catalogando una vasta gamma di galassie e nebulose visibili in tutto il cielo notturno, quasi 200 anni prima del lancio di Hubble.

William Herschel è un nome che riecheggia nell'astronomia. All'uomo sono stati intitolati il William Herschel Telescope (WHT), un telescopio inglese situato nelle Isole Canarie e il telescopio spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea, l'Herschel Space Observatory. Nell'immagine in questione la Wide Field Camera 3 è riuscita a catturare perfettamente tutti i dettagli dell'intricata galassia, insieme alle stelle e ai bracci a spirale.