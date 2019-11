Il telescopio spaziale Hubble osserva una 'squadra' di stelle

All'interno di una galassia che ospita circa 300 miliardi di stelle, il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA ha deciso di osservarne solo una manciata, concentrandosi sui soggetti più luminosi della ragione osservata.

Quelli raffigurati sono gli elementi appartenenti a NGC 1333, una piccola nebulosa visibile nella costellazione di Perseo (membro della Nube di Perseo), una delle regioni di formazione stellare di stelle di piccola massa più vicine al sistema solare.

NGC 1333 si trova a circa 1.000 anni luce di distanza dalla Terra. Il gas freddo e la polvere concentrati in questa regione stanno generando nuove stelle la cui luce si riflette poi sul materiale circostante, illuminandolo e facendoci conoscere la presenza persistente di questo oggetto.

Gran parte delle stelle presenti nell'area sono giovani, e sono divisibili in due sottogruppi: il primo, più settentrionale, è quello più vecchio, mentre più a sud si trova un secondo gruppo più strettamente legato ai gas del complesso nebuloso. La massa totale dell'oggetto e delle stelle si aggira sulle 450 masse solari.

Questa immagine mostra solo una singola regione della nebulosa, non tutta. Hubble, però, in passato ha già fotografato NGC 1333 in modo più ampio, rivelando l'enorme quantità di stelle presenti in questo insieme. Un vero e proprio spettacolo extraterrestre.