Il telescopio spaziale Hubble ha osservato una stella molto strana

Negli ultimi anni, gli astronomi hanno osservato esplosioni stellari particolari, note come Luminous Fast Blue Optical Transients (LFBOT), che non si comportano come nessun altro fenomeno conosciuto. Questi eventi, pur essendo tra i più luminosi dell'universo, sono estremamente rari e si distinguono per la loro breve durata.

La spiegazione più accreditata li ha sempre associati a supernove particolari, generate da stelle di grande massa, che si verificano nelle braccia a spirale delle galassie, dove queste stelle vivono le loro brevi esistenze. Tuttavia, una recente scoperta ha sconvolto questa teoria. Il telescopio spaziale Hubble ha infatti osservato un LFBOT, soprannominato "Finch", in uno spazio intergalattico, lontano da qualsiasi galassia.

Questa esplosione si trova a circa 50.000 anni luce da una grande galassia a spirale e a circa 15.000 anni luce da una galassia più piccola. Questa scoperta ha lasciato gli astronomi perplessi, poiché non ci si aspettava un evento del genere in una regione così isolata dello spazio. Ashley Chrimes, autore principale dello studio e ricercatore presso l'Agenzia Spaziale Europea, ha commentato: "Più scopriamo sui LFBOT, più ci sorprendono".

L'ubicazione del "Finch" non corrisponde a ciò che ci si aspetterebbe da una supernova. Una delle teorie proposte suggerisce che potremmo essere testimoni di un buco nero di massa intermedia che sta strappando una stella. Un'altra ipotesi è che si tratti della fusione di due stelle di neutroni.

Tuttavia, come ammesso dallo stesso Chrimes, "la scoperta pone molte più domande di quante ne risponda." Ulteriori ricerche sono necessarie per determinare quale delle molte possibili spiegazioni sia quella corretta. Questa affascinante scoperta è stata accettata per la pubblicazione nel Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.