Il telescopio spaziale Hubble ha superato un miliardo di secondi di attività, è record!

Che ci crediate o meno, il Telescopio Spaziale Hubble è ancora in splendida forma nonostante la sua veneranda età e proprio il giorno 1 gennaio 2022 ha raggiunto un incredibile traguardo: ha superato il miliardo di secondi di attività! Un record notevole che, probabilmente, rimarrà a lungo imbattuto.

In questi giorni siamo stati tutti molto presi dal nuovo arrivato: il James Webb Space Telescope è partito nel giorno di Natale e da allora non fa altro che rubare la scena del panorama spaziale. Tuttavia, come ci piace spesso rammentare, gli incredibili traguardi del futuro sono possibili solo grazie ai sacrifici dei giganti venuti prima di noi, quindi è giusto ricordare e festeggiare un traguardo eccezionale appena raggiunto dal Telescopio spaziale Hubble.

Si tratta - come avrete già letto nel titolo - del miliardesimo secondo di attività spaziale ottenuto da Hubble, superato proprio mentre nel mondo si festeggiava il capodanno 2022. È risultato a dir poco sorprendente, che ci ricorda quanto l'amore e la dedizione per la ricerca possano creare dei piccoli e veri gioielli, capaci di durare in un ambiente ostile come lo spazio per oltre trent'anni.

Il telescopio spaziale Hubble è stato lanciato il 24 aprile 1990, e da allora ha svolto egregiamente il suo lavoro (nonostante gli intoppi iniziali che gli son valsi il soprannome di "telescopio con gli occhiali"). In questo miliardo di secondi di attività, Hubble è riuscito ad eseguire oltre 1.5 milioni di osservazioni scientifiche, migliaia di foto spettacolari come questa.

La sua carriera, nonostante i copiosi problemi software che si palesano spesso, sembra ancora lungi dall'essere alla fine, e ciò è una grande notizia: ora che il JWST arriverà a destinazione ed entrerà anche lui in operatività, potremo usare entrambi gli strumenti per osservare il cosmo come mai fatto prima d'ora (lavora in due ambiti diversi, ma degli "occhi" in più che si aggiungono per scrutare l'infinito fanno sempre comodo, non vi pare?).

Ancora auguri Hubble, ti auguriamo un altro miliardo di secondi di avventure e successi!