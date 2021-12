Telescopio spaziale James Webb, l'antenna è stata dispiegata con successo

Molti pensavano che questo momento non sarebbe mai arrivato, ma finalmente il telescopio spaziale James Webb si trova nello spazio. Appena un giorno dopo essere arrivato, lo strumento ha dispiegato con successo un'antenna essenziale per le future operazioni. Quest'ultima, infatti, verrà utilizzata per trasmettere i dati ottenuti sulla Terra.

"L'antenna verrà utilizzata per inviare almeno 28,6 GB di dati scientifici dall'osservatorio, due volte al giorno", scrivono i funzionari della NASA. "Il team ha ora rilasciato e testato il movimento del gruppo dell'antenna: l'intero processo è durato circa un'ora". C'è grande speranza nel telescopio, talmente tanta che Bill Nelson, amministratore della NASA, ha affermato che il James Webb svelerà i segreti dell'Universo.

L'osservatorio dovrà compiere un viaggio di 29 giorni verso un "punto stabile" nello spazio chiamato Lagrange Point 2, o L2, che dista quasi 1,6 milioni di chilometri dalla Terra. Non solo l'antenna: gli scienziati hanno attivato per la prima volta anche i termometri per la temperatura e gli estensimetri del telescopio.

In questo modo gli esperti potranno controllare la temperatura e la salute strutturale del telescopio spaziale Webb nei giorni a venire. Nei prossimi giorni sono previste "operazioni critiche" per lo strumento, soprattutto perché l'enorme parasole del telescopio deve essere ancora dispiegato. Stiamo parlando di un gigantesco pannello grande quanto un campo da tennis essenziale per il corretto funzionamento dell'osservatorio.

Siamo soltanto all'inizio del nostro grande viaggio con Webb, e sicuramente prossimamente ne vedremo delle belle... in tutti i sensi!