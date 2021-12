Il telescopio spaziale James Webb ha appena completato un passaggio fondamentale

Non ci sembra ancora vero che stiamo per parlarvi del James Webb Space Telescope che, dopo più di 10 anni, è finalmente arrivato nello spazio e sta iniziando a svolgere le prime operazioni per diventare operativo al 100%. Lo strumento ha esteso con successo la sua torre (DTA), un albero di 1,2 metri che collega le due metà del telescopio.

"Questo crea una distanza sufficiente per consentire agli specchi e agli strumenti sensibili di raffreddarsi alle temperature necessarie per rilevare la luce infrarossa", ha affermato la NASA nella nota. "Il divario che si è andato a creare fornirà anche spazio affinché le membrane del parasole si dispieghino completamente". A proposito, dove si trova il telescopio spaziale James Webb? Grazie a questo sito potrete saperlo sempre.

L'intero processo, iniziato alle 15:45 di mercoledì 29 dicembre, ha richiesto sei ore e 39 minuti e si è concluso alle 22:24. Il telescopio spaziale James Webb è stato lanciato il 25 dicembre ed effettuerà un viaggio di 29 giorni verso un punto chiamato "Lagrange Point 2" a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Inoltre, il 28 dicembre ha iniziato a dispiegare il suo enorme parasole, un processo che dovrebbe durare circa cinque giorni.

Il parasole è essenziale per mantenere freschi gli strumenti e l'ottica di Webb. Dopo lo schieramento del DTA, i prossimi passi dell'osservatorio saranno rilasciare la copertura del parasole e il lembo di spinta che "aiuterà a compensare parte della pressione solare che lo colpisce". Questi passaggi dovrebbero essere completati oggi, dopodiché lo strumento potrà iniziare a dispiegare il parasole già dall'anno nuovo.