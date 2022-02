Telescopio spaziale James Webb: ecco come si sta preparando lo strumento

Il telescopio spaziale James Webb è finalmente arrivato nella sua destinazione finale. Adesso, il team dietro lo strumento che rivoluzionerà il nostro punto di vista sul cosmo ha delineato i piani futuri per il telescopio. Vediamo insieme cosa succederà.

La messa in servizio arriverà all'incirca tra 5 mesi. Nel frattempo gli ingegneri continueranno a perfezionare sempre di più gli specchi, fino all'accensione dei suoi strumenti scientifici. "Ci sono stati 50 importanti dispiegamenti; tutti hanno avuto successo", ha dichiarato Jonathan Gardner, vice scienziato senior del progetto Webb presso il Goddard Space Flight Center della NASA.

La messa in servizio dell'ottica includerà diversi passaggi complessi, a volte in sequenza e a volte in modo iterativo. Per l'allineamento dello specchio, invece, il team di Webb concentrerà ciascuno dei 18 segmenti dello specchio primario su una stella luminosa e lontana chiamata HD 84406. Le prestazioni del telescopio, inoltre, cambieranno durante il raffreddamento.

Alla fine la temperatura operativa di Webb sarà di soli pochi gradi sopra lo zero assoluto, all'incirca -228 gradi Celsius. Molto presto - nei prossimi mesi - arriveranno delle immagini per mostrare al mondo il "primo sguardo" del telescopio. Insomma, questo è soltanto l'inizio, e nel prossimo futuro ne vedremo sicuramente delle belle - in tutti i sensi.

Nel frattempo, è possibile osservare il telescopio spaziale James Webb anche dalla Terra.