Il telescopio spaziale James Webb ha dispiegato con successo il suo parasole

Secondo quanto affermato recentemente da un comunicato stampa della NASA, il telescopio spaziale James Webb ha finalmente dispiegato con successo tutti e cinque gli strati del suo parasole - grande quanto un campo da tennis - e si avvicina sempre di più all'inizio delle sue operazioni scientifiche che tutti stanno aspettando.

"Non pensavamo che saremmo riusciti a dispiegare i primi tre strati insieme", ha dichiarato Keith Parrish, direttore dell'osservatorio per il James Webb Space Telescope. "La squadra ha eseguito tutto in modo impeccabile. Avevamo intenzione di dispiegarne uno solo ieri, ma è andata così bene che abbiamo detto: "Ehi, possiamo andare avanti?'". Per sapere di più sullo strumento, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sul James Webb Telescope.

Inizialmente, infatti, si doveva dispiegare uno strato al giorno ma entro la fine del primo giorno, tre di questi strati sono stati tensionati con successo, mentre gli ultimi due sono stati dispiegati martedì 4 gennaio. L'operazione condotta proprio recentemente era stata provata e riprovata sulla Terra decine di volte, ma ovviamente gli esperti non sono riusciti a ricreare fedelmente gli effetti dell'assenza di gravità.

Il James Webb Space Telescope attualmente si sta dirigendo verso quello che è noto come il punto di Lagrange 2 a circa 1,5 milioni di km di distanza dalla Terra. Questo è un punto in cui l'interazione delle forze gravitazionali di due corpi mantiene un oggetto in posizione stabile. Questa zona sarà raggiunta entro la fine di gennaio.

Una volta arrivato Webb rilascerà il suo specchio primario composto da 18 segmenti esagonali rivestiti in oro che impiegheranno circa 100 giorni per raffreddarsi alla loro temperatura operativa. Quanto dobbiamo aspettare per le prime immagini dal telescopio? All'incirca fino all'estate del 2022. A proposito, sapete che c'è un vantaggio inaspettato nel lancio di Natale dello strumento?