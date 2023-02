Il telescopio spaziale James Webb ha trovato il gemello perduto della Via Lattea

Il telescopio spaziale James Webb ha sempre qualcosa da dire. Recentemente, infatti, lo strumento è riuscito ad osservare il "gemello perduto" della Via Lattea che sembra essere un'immagine speculare precoce. La scoperta potrebbe aiutare gli astronomi a capire lo sviluppo della nostra galassia.

Il gemello si trova a circa 9 miliardi di anni luce da noi e si chiama "Sparkler". Questo ammasso di stelle è stato scoperto nel First Deep Field di Webb, ovvero il punto di vista più profondo e dettagliato dell'universo mai catturato, nonché la prima immagine a colori del James Webb Space Telescope rilasciata nel luglio 2022.

Recentemente un'analisi pubblicata il 26 dicembre sulla rivista Monthly Notice della Royal Astronomical Society ha rivelato che la galassia sta cannibalizzando i suoi vicini, proprio come si pensa abbia fatto la giovane Via Lattea (non che adesso sia tanto differente). "Siamo entusiasti di questa opportunità unica di studiare sia la formazione di ammassi globulari, sia una neonata Via Lattea, in un momento in cui l'universo aveva solo un terzo della sua età attuale", afferma l'autore principale Duncan Forbes, professore di astrofisica alla Swinburne University of Technology, in Australia.

La luce della galassia ha impiegato 9 miliardi di anni per arrivare da noi, ma ci rivela com'era solo 4 miliardi di anni dopo il Big Bang. In questo remoto periodo Sparkler era il 3% della massa della Via Lattea, ma al giorno d'oggi gli scienziati si aspettano che il gigante si sia abbuffato con tutti gli ammassi minori e le galassie nani intorno per adattarsi alle dimensioni della nostra galassia.

"L'origine degli ammassi globulari è un mistero di lunga data, e siamo entusiasti che JWST possa guardare indietro nel tempo per vederli nella loro giovinezza", ha affermato infine il coautore dello studio Aaron Romanowsky, professore di astronomia alla San Jose State University, in California.