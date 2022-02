Il telescopio spaziale James Webb ha una missione, ecco di cosa si tratta

Il telescopio James Webb ci dirà molte cose sul nostro Universo e sulla Via Lattea. Adesso, secondo quanto afferma uno dei primi studi dello strumento, Webb ci darà informazioni su 19 galassie che si trovano vicino a noi.

"JWST tocca così tante diverse fasi del ciclo di vita stellare, il tutto con una risoluzione straordinaria", ha affermato Janice Lee, capo scienziata del Gemini Observatory presso il NOIRLab della National Science Foundation in Arizona. "Webb rivelerà la formazione stellare nelle sue primissime fasi, proprio quando il gas collassa per formare stelle e riscalda la polvere circostante".

Questo programma di rilevamento, noto come PHANGS (Fisica ad alta risoluzione angolare nelle galassie vicine), ha 100 specialisti in tutto il mondo che stanno cercando di comprendere l'evoluzione delle stelle. Le galassie che saranno esaminate sono visibili frontalmente dalla Terra e in media a circa 50 milioni di anni luce di distanza.

Sono tanti i telescopi che hanno partecipato a questa missione, dall'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Cile, al Very Large Telescope, fino all'iconico Hubble Space Telescope. Webb, in poche parole, cercherà quelle zone delle galassie piene di polvere, che sono ricche di stelle in formazione ma sono difficili da vedere in altre lunghezze d'onda dietro l'infrarosso.

Nel complesso, queste informazioni consentiranno ai ricercatori di conoscere la linea temporale della formazione delle stelle del cosmo. A svelare le origini del cosmo potrebbe anche contribuire in futuro il radiotelescopio HERA.