Telescopio spaziale James Webb: la NASA ha paura dei pirati, ecco in che senso

Gli ingegneri della NASA, in un recente incontro sul telescopio spaziale James Webb, hanno espresso delle preoccupazioni sullo strumento. Gli esperti, infatti, sembrano aver paura dei pirati; ma non di pirati spaziali, ma dei normali pirati che si trovano nelle acque di tutto il mondo.

Il motivo è semplice: poiché il James Webb è troppo grande per essere trasportato all'interno di un aereo, con una dimensione equivalente a quella di un campo da tennis, l'unico modo per raggiungere la Guyana francese, il luogo di lancio, è all'interno di una nave. Per arrivare nel punto di partenza dovrà superare il Canale di Panama.

Il telescopio ha un costo di ben 10 miliardi di dollari, e le preoccupazioni della NASA sui pirati sono ben fondate. Il giorno della spedizione e il suo tragitto, ovviamente, rimangono nell'ombra, così da cercare di scongiurare ogni possibile assalto; sappiamo solamente che la spedizione verrà avviata all'incirca verso il periodo estivo.

Certamente cercare di smerciare un telescopio del genere nel mercato nero sarebbe difficile, ma sicuramente i pirati sono interessati anche all'oro che compongono gli specchi a forma di nido d'ape dello strumento. Pensate che queste preoccupazioni siano esagerate? Qualcosa di simile è già successo nel 1984, quando una struttura in acciaio per il James Clerk Maxwell Telescope venne rubata dal capitano della nave.