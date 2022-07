Telescopio Spaziale James Webb: ecco le nuove meravigliose immagini

A meno di 24 ore, il telescopio spaziale James Webb Space Telescope (JWST) sta mostrando al mondo intero cosa succede nei quartieri galattici circostanti. Solamente ieri, come detto, è stata mostrata l’immagine nota come “Deep Field”, in cui vi si palesano galassie e corpi celesti ai confini dell’Universo. Ma la NASA non si è fermata qui.

Dalla live, tutt’ora in corso, sulle scoperte del JWST è possibile già estrapolare un notevole numero di informazioni per comprendere le potenzialità di questo telescopio.

Gli appassionati di astronomia avranno sentito parlare della “Nebulosa Anello”, una porzione di spazio costellata da corpi celesti irradiati da raggi ultravioletti. Questo spettacolo lo si deve grazie alla decadenza di una nana bianca e con il conseguente rilascio di strati esterni della stella. Questo spettacolo è a soli 2.000 luce dalla Terra e, pensate un po’, grazie al Webb siamo in possesso dell’immagine a più alta risoluzione della composizione celeste.

Rimanendo in tema di nebulose, anche l’amplesso “Carina” è degno di nota, essendo una delle composizioni di gas ionizzato più estesa e luminosa del cielo spaziale. Come potete immaginare, la Nebulosa Carina è anch’essa distante parecchi anni luce dal nostro globo, circa 7.500 anni luce, ma, ancora una volta, ciò non sembra un problema per JWST. Il telescopio ha il potere di vedere chiaramente le scie gassose e le stelle in formazione in questo spazio definito “Scogliera Cosmica”, dato che, a fare da sfondo, c’è un vero e proprio oceano blu di stelle. Qui potete vedere le immagini in questione, direttamente dal sito della NASA.

E infine, almeno per il momento, JWST ha osservato il Quintetto di Stephan. Parliamone, siamo in possesso del telescopio più potente di sempre, come si può non dare un’occhiata ai siti di fusione delle galassie? Beh, il Quintetto di Stephan è uno di questi luoghi. Se l’Anello Nebulosa e la nebulosa Carina vi sembravano distanti, sappiate che l’amplesso di fusione spaziale poc’anzi citato è lontano solamente 190 milioni di anni luce dal nostro pianeta e il Webb non si limita a dare un’occhiata al matrimonio fra due galassie, ma può tracciare anche le componenti chimiche di quest’ultime.