Il telescopio spaziale James Webb osserverà i pianeti interstellari e le nane brune

Quando il James Webb Space Telescope della NASA verrà lanciato nel 2021, farà luce su tantissime domande. Sarà il più grande telescopio mai inviato nello spazio, e amplierà i percorsi aperti nell'Universo dal telescopio Hubble.

Oltre a rispondere ad alcune domande fondamentali, come quelle legale ai primi istanti del cosmo dopo il Big Bang, lo strumento indagherà sulle nane brune (stelle mancante) e i pianeti interstellari (un corpo celeste avente una massa equivalente a quella di un pianeta, ma non legato gravitazionalmente a nessuna stella).

Rispondere alla domanda sulle nane brune permetterà agli scienziati di stilare un confine tra gli oggetti che si formano come stelle, nati da nuvole di gas e polvere, e quelli che si formano come pianeti, che nascono quando gas e polvere si raggruppano in un disco attorno a una giovane stella.

In un futuro studio, i ricercatori dell'Università di St. Andrews useranno Webb per studiare i residenti di un asilo stellare chiamato NGC 1333. Situato a circa 1.000 anni luce di distanza nella costellazione di Perseo, il gruppo stellare è molto compatto, molto vicino e contiene molte giovani stelle. Questi tre fattori lo rendono un luogo ideale per studiare il fenomeno della formazione stellare.

Inoltre, grazie al Webb's Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph (NIRISS), il team studierà anche i pianeti interstellari, quegli oggetti celesti che vengono espulsi dai loro sistemi solari e sono destinati per sempre a vagare nello spazio. Lo strumento permetterà di osservare 100 oggetti contemporaneamente. "La spettroscopia richiede molto tempo e riuscire a osservare molti oggetti contemporaneamente aiuta enormemente. L'alternativa è prendere prima le immagini, misurarne i colori, selezionare i candidati e prendere poi gli spettri", spiega infine il membro del team Ray Jayawardhana della Cornell University.