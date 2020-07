Finalmente il telescopio spaziale James Webb ha una (possibile) data di lancio!

L'atteso lancio del telescopio spaziale James Webb, a causa della pandemia di coronavirus ancora in corso e per le sfide tecniche affrontate dal team, è stato tristemente rinviato. In precedenza, infatti, il rivoluzionario strumento doveva essere lanciato a marzo 2021. Così la NASA proprio nelle ultime ha settato una nuova finestra di lancio.

"La perseveranza e l'innovazione di tutto il team di Webb Telescope ci ha permesso di affrontare situazioni difficili che non avremmo potuto prevedere sul nostro percorso per lanciare questa missione senza precedenti", ha dichiarato Thomas Zurbuchen, amministratore associato della direzione della missione.

I test dell'osservatorio continuano bene. I fattori che contribuiscono alla decisione di spostare la data di lancio sono molteplici e includono: le precauzioni di sicurezza attuate per la pandemia di coronavirus, la riduzione del personale in loco, interruzione del lavoro a turni e altre sfide di natura tecniche. L'obiettivo del team è utilizzare i finanziamenti del programma esistente per rimanere entro il suo limite di costi di sviluppo di quasi 10 miliardi di dollari.

"Webb è progettato per sfruttare le incredibili eredità dei telescopi spaziali Hubble e Spitzer, osservando l'universo a infrarossi ed esplorando ogni fase della storia del cosmo", aggiunge Eric Smith, scienziato del programma Webb della NASA. "L'osservatorio rileverà la luce della prima generazione di galassie che si sono formate nell'universo primordiale dopo il Big Bang e studierà le atmosfere degli esopianeti vicini per possibili segni di abitabilità."

Attualmente, la NASA sta considerando il 31 ottobre 2021 come data per il lancio. Noi, nel frattempo, non possiamo far altro che tenere le dita incrociate.