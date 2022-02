Il telescopio spaziale James Webb rileva il suo primo segnale, ma non è come credete

Il telescopio spaziale James si sta preparando lentamente ma inesorabilmente per la sua prima "visione" dell'Universo. Adesso, il team dietro lo strumento ha recentemente osservato i primi fotoni di luce stellare che hanno viaggiato attraverso lo strumento, e sono stati rilevati dalla Near Infrared Camera (NIRCam).

Così come vi abbiamo già raccontato, non aspettatevi grandi foto all'inizio. Il motivo è semplice: gli esperti devono calibrare e attuare i dovuti aggiustamenti al telescopio. "Le immagini scattate da Webb durante questo periodo non saranno immagini 'graziose' come quelle che svelerà entro la fine dell'estate", riporta il comunicato della NASA. "Servono rigorosamente allo scopo di preparare il telescopio per la scienza".

La stessa cosa si è verificata con il telescopio spaziale Hubble. Quando lo strumento venne lanciato, le prime immagini - che potrete osservare in calce alla notizia - non erano differenti da quelle che si potevano fare dalla Terra con un telescopio (anche se quelle di Hubble erano comunque il 50% più nitide).

Con il passare del tempo, ovviamente, le immagini del telescopio sono migliorate esponenzialmente e qui potrete osservare una foto spettacolare di Hubble. Gli esperti della NASA adesso hanno rivelato i primi fotoni con Webb (molto probabilmente un'immagine non diversa da quella che troverete in calce), ma sicuramente quando saranno rilasciate le prime "opere" ufficiali ne vedremo delle belle.

Non ci resta che attendere pazientemente. Nel frattempo: ecco cosa farà il telescopio nei prossimi 5 mesi.