Telescopio spaziale James Webb: ecco a voi una nuova e spettacolare foto

Il telescopio spaziale James Webb continua a fare incredibili progressi mentre si trova "gravitazionalmente fermo" all'interno della sua posizione. Lo strumento sta per completare la prima fase del processo di allineamento dello specchio primario a 18 segmenti e per festeggiare ci viene mostrata un'incredibile nuova immagine.

Il James Webb ha infatti osservato una singola stella per 18 volte. Ciascuno dei 18 segmenti dello specchio primario del telescopio ha catturato la stessa stella come punti unici, che alla fine saranno allineati in un unico punto di vista. La foto finale costituirà un vero e proprio insieme di questi 18 punti.

"Il risultato è un mosaico di immagini di 18 punti di luce stellare organizzati in modo casuale, il prodotto dei segmenti speculari non allineati di Webb che riflettono tutti la luce della stessa stella sullo specchio secondario di Webb e nei rivelatori NIRCam", ha affermato la NASA in un post sul suo blog. Durante i prossimi mesi gli ingegneri della NASA regoleranno gradualmente i segmenti dello specchio fin quando i 18 soggetti non diventeranno una singola stella.

Il processo di acquisizione delle immagini è iniziato il 2 febbraio. Webb è stato reindirizzato a 156 diverse posizioni attorno alla posizione prevista della stella e ha generato 1.560 immagini utilizzando i 10 rilevatori di NIRCam. L'intero processo, pensate, è durato la bellezza di quasi 25 ore. Potrete vedere l'opera in calce alla notizia, ma per vedere le prime vere immagini dobbiamo aspettare fino all'estate.

Queste, invece, sono le prime immagini del telescopio James Webb.