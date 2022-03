Il telescopio spaziale James Webb studierà gli oggetti nel 'cimitero' del Sistema Solare

Il telescopio spaziale James Webb è sicuramente lo strumento più atteso da parte degli scienziati, che non vedono l'ora di utilizzarlo per condurre le loro osservazioni. Una delle prime missioni del telescopio quest'anno sarà un programma per studiare Plutone e alcune delle migliaia di altri oggetti celesti nella fascia di Kuiper.

Questi corpi, chiamati "oggetti della cintura di Kuiper" oppure "oggetti transnettuniani", mostrano una notevole diversità in termini di colore, forma, dimensione, raggruppamenti, attività geologica e atmosferica. "Usando Webb, saremo in grado di ottenere [...] alcuni indizi sul perché ci siano queste diverse popolazioni nella fascia di Kuiper", ha dichiarato Heidi Hammel, scienziato interdisciplinare per le osservazioni del sistema solare.

Non solo: gli esperti sperano di utilizzare lo strumento di ultima generazione per conoscere gli anni di formazione del sistema solare. "Questi sono oggetti che si trovano nel cimitero della formazione del sistema solare", ha dichiarato infine Jonathan Lunine, astronomo della Cornell University e scienziato interdisciplinare di Webb (all'interno di questo luogo dovrebbe anche trovarsi il famigerato Pianeta Nove).

Il telescopio spaziale studierà anche quelli che in gergo vengono chiamati "centauri", ovvero ex oggetti della cintura di Kuiper le cui orbite sono state alterate in modo da essere avvicinati al Sole, stabilendosi da qualche parte tra Giove e Nettuno. Uno di questi centauri più noti è Tritone, la luna di Nettuno, che potrebbe essersi avvicinata al pianeta ghiacciato nel suo passato (a proposito, ecco perché Nettuno e Urano non sono dello stesso colore).