Il telescopio spaziale Spitzer delizia i nostri occhi con il cluster 'fiocco di neve'

Il telescopio Spitzer, un osservatorio spaziale che osserva nell'infrarosso, è stato costruito dalla NASA, dal Jet Propulsion Laboratory e dal California Institute of Technology, ed è stato lanciato il 25 agosto 2003. Ancora oggi, continua a scrutare l'Universo come il suo "cugino", il telescopio spaziale Hubble.

In questa nuova immagine, Spitzer ci mostra delle stelle appena nate e nascoste dietro un fitto muro di polvere. I nascituri appaiono come macchiette rosa e rosse verso il centro (che sembrano essersi formati a intervalli regolari) e sono distanziati in una configurazione che ricorda i raggi di una ruota o lo schema di un fiocco di neve.

Quindi, in tempo per la vigilia di Natale, gli astronomi hanno soprannominato la nuova partita stellare come "cluster di fiocchi di neve". Le nuvole stellari come questa sono strutture dinamiche e sempre in evoluzione. Con "solo" 100.000 anni, queste strutture infantili devono ancora "strisciare" lontano dalla loro posizione di nascita. Nel corso del tempo, i movimenti alla deriva naturali di ogni stella interromperanno questo ordine e il design del fiocco di neve cambierà in modo irreversibile.

Questo insieme di stelle fa parte della nebulosa cono, un brillante ammasso aperto circondato da un grande sistema di nebulosità diffuse, all'interno della costellazione dell'Unicorno. La nebulosa, viene chiamata anche "Albero di Natale".

Un fiocco di neve all'interno di un albero di Natale.