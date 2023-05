Il telescopio spaziale Spitzer potrebbe incredibilmente risorgere

Vi ricordate dello Spitzer Space Telescope della NASA? Gli abbiamo detto addio qualche anno fa, ma adesso potrebbe risorgere dalle sue ceneri come una fenice. La startup spaziale Rhea Space Activity afferma di aver ricevuto finanziamenti dalla US Space Force per pianificare una missione per dare nuova vita allo strumento.

La missione - chiamata Spitzer Resurrector - è semplice: inviare un veicolo spaziale al telescopio per ripararlo e, infine, assegnargli un nuovo lavoro. Con i suoi occhi a infrarossi, il telescopio non continuerà a studiare il cosmo, per quello ci pensa il telescopio spaziale James Webb, ma proteggerà il nostro pianeta rilevando oggetti potenzialmente pericolosi.

Tuttavia, il piano sembra essere molto difficile da attuare: riportare alla luce il telescopio spaziale non sarà un'impresa facile, poiché attualmente sta girando intorno al Sole al doppio della distanza che c'è dalla Terra. Non c'è neanche modo per riportarlo autonomamente vicino a noi, quindi l'unica cosa possibile per la startup è visitarlo con un veicolo spaziale.

"Questa sarebbe la missione robotica più complessa mai eseguita dall'umanità", ha dichiarato Shawn Usman, astrofisico e CEO di Rhea. "Da adolescente negli anni '90, ho visto gli astronauti statunitensi riparare il primo Grande Osservatorio, l'Hubble Space Telescope, e ora Rhea Space Activity ha avuto l'opportunità di estendere teleroboticamente la vita dell'ultimo Grande Osservatorio, lo Spitzer Space Telescope."

La startup spera di lanciare la sua missione entro il 2026... ne vedremo delle belle.