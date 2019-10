Il telescopio spaziale Spitzer ci mostra il cuore della nostra galassia nell'infrarosso

Nonostante sia - meritatamente - il più famoso, il telescopio spaziale Hubble non è solo nell'Universo. Insieme a lui ci sono altri osservatori, meno conosciuti ma ugualmente laboriosi ed efficienti.

Come ad esempio il telescopio spaziale Spitzer, che nonostante abbia concluso da un pezzo la sua missione originaria, continua a procurare importantissimi dati agli scienziati di tutto il mondo. Il suo pensionamento, tuttavia, arriverà tra poco, al dispiegamento del telescopio spaziale James Webb.

Grazie agli occhi infrarossi del telescopio, gli astronomi hanno potuto osservare quello che "c'è dietro" le enormi nubi di polvere che si trovano nell'Universo. Com'è possibile osservare dalla recente immagine messa a disposizione direttamente dalla NASA infatti, Spitzer ha osservato il cuore della nostra bella galassia.

Il centro della Via Lattea è un luogo molto affollato, e al suo interno ci sono milioni di stelle che si agitano continuamente. Si tratta di un luogo estremo in confronto al nostro "quartiere galattico" (il sistema solare) che si trova molto più in periferia.

Il "centro città" è inondato da enormi quantità di luce ultravioletta e radiazione a raggi X. Gran parte di questa attività stellare però è nascosta alla nostra vista, ed è oscurata da vaste nubi di polvere interstellare.

Grazie al James Webb, gli astronomi scruteranno ancora oltre queste profonde nebbie che ci isolano dalla visione di nuovi oggetti celesti. Dopo il suo dispiegamento, il telescopio di prossima generazione ci mostrerà il cuore dell'Universo con un dettaglio senza precedenti. Non vediamo l'ora.