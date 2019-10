Il telescopio spaziale Spitzer ci mostra una regione stellata piena di 'bolle'

Questa incredibile immagine del telescopio spaziale Spitzer, un osservatorio che scruta il cosmo nell'infrarosso, ci mostra una regione dell'Universo piena di gas, polveri e bolle gonfiate dall'azione del vento e dalla radiazione stellare.

Non semplici stelle, ma giovani e massicce. Ogni bolla è piena di centinaia o migliaia di questi corpi celesti. La grandezza di questi "contenitori" sembra essere compresa tra i 10 e i 30 anni luce. Tuttavia, determinare la loro reale mole può essere difficile a causa della distanza dalla Terra.

I flussi di particelle emessi dalle stelle, chiamati venti stellari, insieme alla pressione della luce prodotta da questi astri, possono spingere il materiale circostante verso l'esterno, creando talvolta un perimetro distinto.

Nell'immagine catturata da Spitzer (che troverete in calce all'articolo), è possibile osservare più di 30 bolle. La regione in questione si trova all'interno della Via Lattea, esattamente nella costellazione dell'Aquila.

Spitzer vede la luce infrarossa non visibile all'occhio umano. Molte nebulose, vere e proprie opere d'arte della natura, si osservano meglio in questo modo, poiché le lunghezze d'onda infrarosse possono passare attraverso gli strati di polvere (la luce visibile viene invece bloccata).

I colori dell'immagine rappresentano diverse lunghezze d’onda della luce infrarossa. Il blu interpreta la lunghezza d’onda della luce emessa dalle stelle, il verde la polvere e le molecole organiche, mentre la polvere calda, appare in rosso. Un vero proprio quadro di natura "extraterrestre".